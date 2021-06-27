شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعلن عن موعد انطلاق رحلات الصيف إلى ملقا الإسبانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الخطوط السعودية عن انطلاق رحلات الصيف إلى ملقا الإسبانية، من جدة والرياض وذلك بدءً من 16 يوليو 2021.

وكانت شركة الخطوط السعودية، أوضحت أنه تمَّ ربط بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق توكلنا للرحلات الداخلية.

وتابعت:" للمواطنين السعوديين يلزم إدخال هوية وطنية/جواز سفر+ تاريخ الميلاد وتكون حالة المسافر محصن أو لم تثبت إصابته في تطبيق توكلنا".