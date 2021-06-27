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الخطوط السعودية تعلن عن موعد انطلاق رحلات الصيف إلى ملقا الإسبانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الخطوط السعودية عن انطلاق رحلات الصيف إلى ملقا الإسبانية، من جدة والرياض وذلك بدءً من 16 يوليو 2021.

وكانت شركة الخطوط السعودية، أوضحت أنه تمَّ ربط بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق توكلنا للرحلات الداخلية.

وتابعت:" للمواطنين السعوديين يلزم إدخال هوية وطنية/جواز سفر+ تاريخ الميلاد وتكون حالة المسافر محصن أو لم تثبت إصابته في تطبيق توكلنا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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