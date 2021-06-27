شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل الإلكتروني بمعهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل الإلكتروني في ⁧معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأضافت الوكالة أن التسجيل الإلكتروني بدأ أيضا بالنسبة للمرحلة الثانوية، لافتة إلى أن التسجيل متاح الآن.

ودعت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي من هـــنــــا.