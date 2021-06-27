هيئة الإذاعة والتلفزيون توافق على الاستحواذ على شركة الإعلام المتكاملة التجارية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي على الاستحواذ على شركة الإعلام المتكاملة التجارية.

وعقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر الاتصال المرئي اليوم اجتماعه التاسع عشر برئاسة وزير الإعلام المكلّف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وحضور أعضاء المجلس.

ونوّه وزير الإعلام في مستهل الاجتماع بالجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة وكفاءاتها؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين.

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أبرز ما أُنجِزَ من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية وما حققته قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون من زيادة في نسب المشاهدات وتضاعف الدخل الإعلاني.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات، منها الموافقة على الاستحواذ الكامل لهيئة الإذاعة والتلفزيون على شركة الإعلام المتكاملة التجارية.

جاء هذا القرار بالإضافة إلى ترقية مجموعة من منسوبي الهيئة، والموافقة على الحساب الختامي للعام المالي، كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على أهم ما عُمِلَ خلال الفترة الماضية، والخطط القادمة للهيئة على الصعيدين البرامجي والتطويري.

وفي ختام الاجتماع أكد معالي وزير الإعلام أهمية تكامل الجهود لتطوير الأعمال الإعلامية المقدمة عبر جميع منصات هيئة الإذاعة والتلفزيون، وضرورة مواكبتها مكانة المملكة المحلية والإقليمية والدولية على مختلف الأصعدة.