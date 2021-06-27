شكرا لمتابعة خبر عن قرار مرتقب يتعلق بوقف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشار مصدر مطلع إلى صدور قرار مرتقب حول إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعات، كما سيحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق القرار.

وتضمن التنظيم، ألا تصرف المكافآت لجميع الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، وكذلك لا تصرف للذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة، بحسب الزميلة "الميدان التعليمي".

وكانت المكافآت تصرف لجميع الطلاب والطالبات المنتظمين في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا والذين لايعملون في أي جهة حكومية، وكذلك طلاب المنح الخارجية، ويتم إيداع مكافآت الطلاب في حساباتهم في البنك وتسلم لهم بطاقات الصراف الآلي عن طريق الكلية ومقدار المكافأة لطلاب الدراسات العلمية 1000 ريال ولطلاب الأقسام الأدبية 850 ريال ولطلاب الدراسات العليا 900 ريال.