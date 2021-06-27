شكرا لمتابعة خبر عن مرور الباحة يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

دعا مرور منطقة الباحة، جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لمحدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده المنطقة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت على الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية المختلفة.

وأوضحت أنَّ القيادة الآمنة في الضباب تستلزم استخدام أنوار الضباب في حال توفرها وتجنب استخدام النور العالي تمامًا.