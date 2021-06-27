6 خطوات لحجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية عبر «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا 6 خطوات لحجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن تنطبق عليهم الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الخطوات تبدأ بالتوجه إلى الخدمات واختيار لقاح كورونا ثم بعد ذلك تقوم بتحديد اسمك أو اسم أحد أفراد الأسرة أو المكفولين، ويعقب ذلك اختيار تعديل الموعد.

وأوضح التطبيق أن الخطوة الرابعة يتم فيها تحديد اختيار مركز التطعيم ثم اختيار اليوم والوقت، وأخيرًا اختيار نعم لتأكيد تحديث الموعد ليظهر تم حجز الموعد بنجاح.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة، بدء إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وقالت الصحة إن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة؛ حيث بدأت مؤخرًا إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة.