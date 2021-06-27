مصادر «عاجل»: «التعليم» تضع 8 ضوابط لترشح منتسبيها للبرامج التدريبية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزارة التعليم وضعت ثمانية ضوابط لترشح منتسبيها لبرامج معهد الإدارة العامة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم طالبت منسوبيها ممن لديهم الرغبة في الترشح للالتحاق في الترشح للبرامج التدريبية الدخول على حسابهم في نظام المنجز الإلكتروني، وتعبئة البيانات، مع مراعاة تحري الدقة واستكمال جميع البيانات المطلوبة في موعد أقصاه يوم الأحد 24/11/1442هـ.

وطالبت وزارة التعليم منتسبيها بالالتزام ببعض التعليمات، وهي أن يكون الترشيح لمنسوبي أو منسوبات الإدارة من شاغلات الوظائف التعليمية فقط، وعدم الترشح لأكثر من ثلاثة برامج تدريبية.

وبحسب تعليمات الوزارة، فإن يجب أن يتوافق البرنامج التدريبي مع طبيعة عمل ومهام المرشح أو المرشحة الفعلية، على أن يكون الترشيح على البرامج ذات الطابع التربوي فقط، ويستثنى من ذلك البرامج الإدارية التي لها علاقة بطبيعة عمل المرشح أو المرشحة من مديري ورؤساء الأقسام.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم قصرت الترشح للحلقات التطبيقية على مدير التعليم ومساعديه ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، شريطة عدم تعارض مواعيد برامجهم المسجلة وفقًا للمصلحة التعليمية.

وطالبت منتسبيها بالاطلاع على البرامج الموجهة لوظيفتهم من خلال موقع معهد الإدارة، مؤكدة أنه سيتم اعتماد الترشيح من قبل مسؤول اعتماد الترشيح بالوزارة؛ فيما سيكون القبول النهائي من عدمه سيكون من قبل معهد الإدارة العامة.

وأكدت أن الاطلاع على نتيجة الترشيح ستكون عبر بوابة المعهد-بوابة المتدربين.