الرياض - محمد عبدالله - حدد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، 5 اشتراطات رئيسية في كود البناء السعودي، مشيرًا إلى أنه يطبق على جميع أعمال البناء والتشييد الخاصة بالمباني، ولا ينطبق على الطرق والسدود

وذكر خلال لقاء على قناة السعودية، أن الاشتراطات أولها المعمارية وتحدد عمل المهندس المعماري والمكتب المعماري ثم الاشتراطات الإنشائية وتحدد تصميم الأساسات والأعمدة والسقف والعوازل الحرارية، التي تتم في القطاعات الخرسانية وهي العنصر المكلف في المباني.

وأوضح أن الاشتراط الثالث يتمثل في الأعمال الكهربائية، ثم الأعمال الميكانيكية والتي تحدد جودة الهواء في المبنى وأخيرًا الاشتراط الخامس ويرتبط بالعوازل الحرارية ويهدف لأن يكون المبنى ذا كفاءة ويوفر في الطاقة.

وقال إن كود البناء السعودي عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات؛ التي تحكم عملية تصميم المباني بحيث تكون على معايير دولية، كما تحكم عمل المقاولين في التنفيذ ، مشيرًا إلى أن أهميته تكمن في تعريف العمل في قطاع البناء والتشييد على رقعة المملكة.