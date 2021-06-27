«تعليم جازان» يفتح باب القبول لبرامج الأنشطة الصيفية لعام 1442

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الأنشطة الصيفية لجميع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام (حكومي - أهلي) والتربية الخاصة في البرامج والمشاريع ومسابقات النشاط الصيفي 2021م "نشاطي" الذي أطلقته الوزارة عبر 11 برنامجًا ومسابقة.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بالإدارة محمد النعمي أن البرنامج يشتمل على مشاريع ومسابقات متعددة في خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة السعودية الخضراء، ومشروع ذا لاين في نيوم، ومشروع الطاقة النظيفة، ومشروع البحر الأحمر، ومسابقة (تخيل) الهادفة لتنمية مهارة الفنون في مجال الرسم والتلوين لدى الطلبة، من خلال التخيّل والتعبير عن الموضوعات والمشاريع التنموية والوطنية والمستقبلية، والإسهام في تحفيز الطلبة على التفكير والخيال، وتشجعهم على الوصف والتعبير بشكل مختصر، وباستخدام اللغة العربية الفصحى، وتدريبهم على قراءة أعمالهم الفنية في المستقبل، ويزيد من دقة الملاحظة لديهم في مجالي الرسم والتلوين والكتابة والتعبير.

وبين أن برنامج النشاط الصيفي يهدف لاستثمار طاقات الشباب، وصقل مواهبهم بما هو مفيد في قالب ترفيهي وتنافسي، إلى جانب تنمية قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز المكتسبات التربوية والوطنية المتحققة في الأنشطة الطلابية، وذلك من خلال عدد من المسابقات والمشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة بما يتواكب مع رؤية 2030.