وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي القضايا الإقليمية والدولية

الرياض - محمد عبدالله - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم مع نظيره الإيطاليا لويجي دي مايو، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات السعودية الإيطالية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، ومنها الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) وتبني سياسات مهمة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على ضوء رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.