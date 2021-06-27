«الموارد البشرية»: 5 آليات لاحتساب نسب التوطين بمهن الاتصالات

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 5 آليات في عملية احتساب نسب التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الوزارة عبر الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات المنشور على موقعها الإلكتروني أنه يتم تطبيق نسبة التوطين لكل مجموعة وظيفية على حده.

وأضافت أنه لا تطبق نسبة التوطين على المجموعة في حال كان عدد العاملين في وظائاف الاتصالات وتقنية المعلومات 4 عاملين فأقل.

وأشارت الموارد البشرية إلى أنه لا يتعارض قرار توطين مهن الاتصالات مع نسب التوطين الأخرى التي يتم تطبيقها على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.

وأردفت أنه عند احتساب نسبة التوطين يتم تقريب الكسور إلى العشرات ((.49 فأقل يتم تقريبهم إلى الصفر و0.5 فأعلى يتم تقريبها إلى 1 صحيح)

وأوضحت الموارد البشرية أنه عند التوظيف فللمنشأة حرية الاجتيار بأي مسمى ضمن نطاق المجموعة الوظيفية المحددة، وذلك بما يتلائم مع اجتياحها على أن يطابق المسمى الوظيفي الفعلي للعامل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد 2021، تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% في المنشآت التي لديها 5 عاملين فأكثر.

وكشفت الموارد البشرية، في وقت سابق، عن أن خطة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، يتضمن عدة وظائف تشمل وظائف: (هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات).

ونوَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه طبقًا لقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات فإن الرواتب تبدأ من 7 آلاف ريال للوظائف التخصصية، و5 آلاف ريال للوظائف الفنية.

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