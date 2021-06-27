«الصحة»: بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأحد، بدء إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وقالت الصحة إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة, حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة.

وأشار إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، وأكدت أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ إذْ جرى حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزًا في مختلف مناطق المملكة.