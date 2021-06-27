سعودي يفوز بجائزة أفضل معلم خليجي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، الأحد، فوز المعلم بمدرسة الحجفة الابتدائية (بنين) بإدارة التعليم بمحافظة صبيا، أحمد حسين جابر المالكي، بالجائزة.

وأوضح المالكي أنه قدم العديد من المبادرات على مستوى الطالب في المدرسة والأسرة والمجتمع والوطن، مشيًرا إلى أن أهم تلك المبادرات هي «تحدي القراءة» نظرا لأهميتها في تنمية مهارات الطالب في التفكير والاستماع والتحدث.

من جهتها قدمت وزارة التعليم التهنئة للمالكي بفوزه بجائزة أفضل معلم خليجي –عبر حسابها بتويتر- معتبرة أنه «إنجاز جديد للوطن»: قائلة: «في إنجاز جديد للوطن؛ تهنئ وزارة التعليم المعلم أحمد حسين المالكي من إدارة تعليم صبيا بفوزه بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي».