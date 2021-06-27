«البيئة»: نعتمد على 5 عوامل في مكافحة الجراد الصحراوي

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنها تعتمد على 5 عوامل في استرتيجيتها لمكافحة الجراد الصحراوي.

وأوضحت وزارة البيئة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها تعتمد في استراتيجية رصد ومكافحة الجراد على المراقبة اليومية للظروف البيئية وحالة الجراد محليًا ودوليًا، مضيفة أنها كذلك تعتمد على تحليل البيانات الميدانية وصور الأقمار الصناعية والتنبؤات الجوية.

وأضافت، أنها كذلك تعتمد على مراقبة الأمطار والغطاء النباتي ورطوبة التربة في منطقة التكاثر عبر صور الأقمار الصناعية.

وتابعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تعتمد على تنبؤات درجات الحرارة وهطول الأمطار من 6 أسابيع إلى 3 أشهر مقدمًا.

وبينّت الوزارة، أنها تقوم بتحيليل البيانات فور تلقي نتائج عمليات المسح عبر الأجهزة والتطبيقات المبتكرة وطائرات الدرونز لاتخاذ القرار.

وأوضحت البيئة، أنها تعتمد استراتيجية على إجراء دمج البيانات تلقائيًا في النظام المحلي والإقليمي للرصد والإنذار المبكر Ramses.

وأردفت الوزارة، أنها تقوم بتقدير معدلات تطور البيض والحوريات ومسارات الأسراب، بالإضافة إلى مكافحة الجراد الصحراوي في المناطق المتضررة والقضاء عليه.

وبينّت الوزارة، أنها تقوم بنشر تقييمات الحالة والتنبؤات في تقارير الجراد الشهرية المحلية والدولية، وكذلك نشر المعلومات على حساباتها الرسمية وإردال التحذيرات والإنذارات لفروعها بالمناطق المهددة بالغزو والتكاثر.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه بالإضافة لكل ما سبق تدعم المملكة الدول المجاورة لوجستيًا لمكافحة الجراد الصحراوي للحيلولة دون تفاقم مستويات التكاثر وتضاعف الأعداد والغزو الدائم نحو المملكة.

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