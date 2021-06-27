«اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية»: الحوت المكتشف بشمال السعودية شبه كامل

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية السعودية، إن الحوت المكتشف بشمال السعودية شبه كامل وسيقدم خدمة للباحثين حول العالم.

وأكد خلال مداخلة مع فضائية «العربية»، اليوم الأحد، أن الاكتشاف عبارة عن نوع فريد من الحيتان البحرية، والتي انقرضت منذ حوالي 37 مليون سنة، وكانت موجودة في المياه البحرية التي كانت تغطي الأجزاء الشرقية والشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية.

وأكد أن الاكتشاف مهم للجيولوجيين ويوثق أنه أول سجل أحفوري في المملكة العربية السعودية من هذا النوع من الحيتان، موضحًا أن الأهم من ذلك إن الحوت المكتشف هو شبه كامل تقريبًا، وسوف يخدم الأبحاث الجيولوجية والباحثين على مستوى العالم.

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم، اكتشافًا تاريخيًّا لبقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة شمال غرب السعودية.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مقطع فيديو للاكتشاف معلقة: «اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة شمال غرب السعودية»، مختتمة التغريدة بهشتاج (#حوت_منطقة_الجوف_التاريخي).

وأوضحت الهيئة أن بقايا الحوت المكتشفة شبه كاملة، مشيرة إلى أنه جارٍ نقل أجزاء بقايا الحوت المكتشفة إلى المركز الرئيس في جدة وفقًا لـ«الإخبارية».