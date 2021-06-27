شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: بدء تطعيم الفئة العمرية من « 12 - 18» سنة بـ«فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصحة عن تطبيق مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأوضحت الصحة، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم ٧٠٪ من السكان البالغين في المملكة، إذ بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق ٥٠ سنة.

وأشارت إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات. وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيقي صحتي وتوكلنا.

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء (١٧.٢٥٥.٢٥٤) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (٥٨٧) مركز في مختلف مناطق المملكة.