الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

الصحة: بدء تطعيم الفئة العمرية من 12- 18 عامًا بلقاح فايزر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة البدء في تطعيم الفئة العمرية من (12- 18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا “فايزر”، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وأوضحت الصحة عبر تويتر أن هذا يأتي بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء.

جرعات اللقاحات في المملكة:

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة والتي تتجاوز 17 مليون جرعة، بإحصائية بلغت 17،208،065 جرعة، عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.



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