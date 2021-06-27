فيلم الرحلة السعودي يبهر في طوكيو

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وكانت الشركة أطلقت أخيرا عرضها الأول للفيلم بمدينة الرياض وجدة ودبي كما يعرض حاليا في عدد من دور السينما بـ9 دول عربية، ومتوفر أيضا بتقنية الـ 4DX كأول فيلم سعودي يقدم هذه التجربة للجمهور.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي «أعبر عن سروري بمشاهدة هذه الحكاية الملحمية التي تعرض حضارتنا القديمة في شبه الجزيرة العربية في قالب جذاب يدعم رحلة التقارب بين الشعبين الصديقين والممتدة منذ عام 1955م»، مؤكدا أن حكومة المملكة، ترحب بكل ما من شأنه رفد العلاقة بين الشعبين الصديقين على كافة الأصعدة من منطلق الإيمان المترسخ بأن لدينا من الشراكات ما يدعم تحقيق المزيد من التعاون.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري «لقد بنت المملكة واليابان علاقتهما حتى اليوم عن طريق التجارة بالنفط وغيره، واليوم تتوطد هذه العلاقة أكثر وتزداد قوة عبر الشراكة الوثيقة في مجال الثقافة والترفيه، كأعمال صناعة المحتوى»، عادا فيلم الرحلة بباكورة التعاون السينمائي بين مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة مسك الخيرية مع توي أنيميشن.
من جانبه قال عضو البرلمان الياباني نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الأسبق ماتشيكو تيريهيكو «تمكنت اليابان من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع من خلال استيراد النفط من المملكة».
وأضاف «أعتقد أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي للتطور»، مبينا أن ما نحتاجه الآن هو إيجاد فرص إضافية ومحتوى يترسخ في عقول الناس.
فيلم (الرحلة)
- يعرض في كل من مدينتي طوكيو وأوساكا
- حظي بإقبال كبير من الجمهور الياباني على صالات السينما
- يجسد أصالة الثقافة السعودية
- استوحت فكرته من تاريخ الجزيرة العربية
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