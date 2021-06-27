توفير 7 آلاف وحدة سكنية لأسر مكة الأشد حاجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، أمس، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين برنامج الإسكان التنموي وجمعية نماء الخيرية بالمنطقة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وعقود أمانة جدة لاستثمار الإعلانات الخارجية بالمحافظة وعقد استثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية بجدة وعقود مشروعي ‏تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بتكلفة تجاوزت ملياري ريال.

وتهدف الاتفاقية ثلاثية الأطراف إلى توفير 7 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان التنموي في المنطقة لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم، ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية المهندس أحمد القرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية نماء الخيرية بمكة المكرمة المهندس منصور صبري، ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) الدكتور زياد الحقيل.

شراكات استثمارية

ووقع أمين محافظة جدة صالح التركي عقود عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة، والتي تهدف إلى رفع جودة الحياة بالمدينة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص ورفع مساهمته في تنمية المدن، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدينة، وذلك في ضوء خطط القطاع البلدي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشمل التوقيع 7 عقود تعد الأضخم استثماريا في تاريخ القطاع البلدي ما بين عقود لاستثمار لوحات الإعلانات الخارجية، وعقد لاستثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية، بعوائد للأمانة تصل إلى 525 مليون ريال سنويا بإجمالي قيم للعقود تتجاوز 4,28 مليار ريال، خلال 10 سنوات.

كما يعد مشروع حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية أولى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلديات في مجال التسمية والرعاية للعقارات والمرافق البلدية، حيث يتضمن المشروع حزمة استثمارية متكاملة تهدف إلى تفعيل الواجهة البحرية لتكون وجهة ترفيهية سياحية لسكان وزوار المدينة، حيث يتضمن المشروع، إضافة إلى حقوق التسمية والرعاية، ساحة لإقامة الفعاليات على مدار العام، وموقعا لإقامة مطاعم أو أنشطة تجارية تخدم زوار الواجهة، إضافة إلى مجموعة من اللوحات الرقمية التفاعلية، وعددا من العناصر الأخرى، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع جودة الخدمات المقدمة لزوار الواجهة.

يشار إلى أن جميع هذه الفرص الاستثمارية طرحت من خلال بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، والتي تتضمن حاليا 2000 فرصة استثمارية متاحة في جميع مدن المملكة في أنشطة استثمارية متنوعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

تصريف مياه الأمطار

وفي مجال آخر وضمن مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار، وقع أمين جدة عقود مشروعي ‏تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، بقيمة 30,523,892 مليون ريال وتشمل أحياء الحمدانية، الصالحية، الرحمانية، الأجزاء المتبقية من حي الفلاح.

كما تواصل الأمانة أعمالها في تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونا و451 ألف ريال، التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات وتشمل: مشروع الحفر النفقي لنفق السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - إضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.إضافة إلى 5 مشاريع تحت الطرح بقيمة تجاوزت المليار ريال لتصريف مياه الأمطار في الأحياء التالية: الهدى وجزء من حي الأجاويد، حي طيبة، حي الفردوس بأبحر الشمالية ، طريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، حي المحمدية.

أبرز أهداف اتفاقية الإسكان:







تأتي امتدادا للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لبناء الوحدات السكنية في المنطقة.



11 ألف وحدة سكنية إجمالي الوحدات التي سيتم توفيرها ضمن مشاريع الإسكان التنموي بمنطقة مكة.



تستمر لمدة 5 سنوات بهدف توفير وحدات سكنية للأسر المسجلة لدى الجمعية وفقا لآلية الدعم المعتمدة.



إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة.



تعزيز المشاركة الخيرية لأفراد المجتمع ضمن منصة (جود الإسكان) بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي.



تمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها.



زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.



رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.



عقود أمانة جدة الاستثمارية:





استثمار لوحات إعلانية من نوع ميجاكوم وموبي بعائد 263 مليون ريال سنويا



استثمار لوحات إعلانية من نوع يونيبول بعائد للأمانة 182 مليون ريال سنويا



استثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني بعائد 42.5 مليون ريال سنويا



استثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني بعائد 12.7 مليون ريال سنويا



استثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية بعائد 25 مليون ريال سنويا



مشاريع تصريف مياه الأمطار شملت:

30 موقعا حرجا موزعة على

