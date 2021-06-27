شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 1000 كجم من فواكه الباعة الجائلين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من منطلق الحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة نظمت أمانة العاصمة المقدسة حملات بمشاركة وكالة البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية تستهدف الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة، صادرت من خلالها كمية من الفواكه والخضراوات المتنوعة تصل إلى 1000 كجم؛ للحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة التي نفذها قسم الأسواق التجارية عن مصادرة 852 كجم من الخضراوات والفواكه، كما قامت الفرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية بمصادرة 200 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة أن الجولات الميدانية مستمرة؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواء من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.