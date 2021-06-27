شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 1000 كجم من فواكه الباعة الجائلين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت الحملة التي نفذها قسم الأسواق التجارية عن مصادرة 852 كجم من الخضراوات والفواكه، كما قامت الفرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية بمصادرة 200 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وأكدت الأمانة أن الجولات الميدانية مستمرة؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواء من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 1000 كجم من فواكه الباعة الجائلين بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.