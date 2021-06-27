تصريح الحج يتيح الحصول على جرعة ثانية من لقاح كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ، دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وكانت وزارة الحج والعمرة قصرت إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك حج هذا العام، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة للفيروس، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

كما حددت الوزارة عبر المسار الالكتروني 3 باقات لموسم حج هذا العام، أعلاها في حدود 16.5 ألف ريال، وأقلها بـ12 ألف ريال، حيث يستطيع الحاج الاختيار من هذه الباقات وتحديدها، وتشمل خدمات الباقات النقل والسكن والإعاشة في العاصمة المقدسة، وتمتاز كل باقة عن الأخرى بمميزات مختلفة، فباقة مميزة أبراج تتيح للحجاج السكن في الأبراج الموجودة في مشعر منى والتمتع بكل مميزات السكن فيها.