5 اشتراطات لوجبات الحجاج مسبقة التحضير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين اعتمدت وزارة الحج والعمرة لحج هذا العام الاستثنائي تقديم وجبات الإعاشة مسبقة التحضير، بحيث تقدم كوجبات فردية، حددت الوزارة 5 اشتراطات للوجبات مسبقة التجهيز على أن تكون آمنة ومنتجة وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتراعي الاحتياج الغذائي حسب رحلة ضيوف الرحمن، إضافة إلى أن تكون ذات جودة ونوعية تتماشى مع تطلعات الحجاج.

وألزمت الوزارة في تعميم لها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بأن يكون التعاقد على خدمات الإعاشة من بداية برنامج الحج الذي يبدأ 7 ذو الحجة وينتهي 13 ذو الحجة وفق الجدول الزمني الخاص بالحاج، واشترطت أن يكون التعاقد من قبل شركة خدمة الحجاج على تقديم الخدمة مع متعهد إعاشة مؤهل لمعايير واشتراطات وضعتها مع أمانة العاصمة المقدسة لإعاشة الحجاج عبر المسار الالكتروني والمربوط بمنصة إعاشة.

وشددت على ضرورة توريد الوجبات مسبقة التحضير من خلال التعاقد المباشر دون وسيط من قبل متعهد الإعاشة مع مصنع إنتاج وجبات مسبقة التحضير مؤهل من الهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل مباشر عبر المسار الالكتروني والمربوط بمنصة إعاشة التابعة لمركز معلومات الإعاشة لضبط ومراقبة التشغيل للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء.

ونوهت إلى أهمية رفع متعهد الإعاشة قائمة الطعام المقترحة وفق التنسيق المسبق مع شركة خدمة الحجاج، وأن تحدث الشركة قائمة الطعام وأعداد الحجاج حسب الحاجة وإبرام العقود والدفع عبر المسار الالكتروني بموجبه لتحقيق الرقابة.

أهداف وزارة الحج والعمرة في الإعاشة أثناء الموسم:







وجبات ذات قيمة غذائية تتناسب مع الاحتياج الغذائي لضيوف الرحمن.



تحقيق أعلى درجات رضا ضيف الرحمن تجاه خدمات الإعاشة المقدمة له.



التأكد من تطبيق المعايير المعتمدة لأمن وسلامة الغذاء.



اشتراطات عامة يجب توفرها والالتزام بها:





الالتزام بتوفير تقديم الخدمة طوال تأدية مناسك الحج بما يتناسب مع فترة بقاء الحاج لتأدية مناسكه.



الالتزام بتقديم خدمة الإعاشة وفق الجدول الزمني الخاص بالحاج.



الالتزام باختيار قوائم طعام تتناسب مع أذواق الحجاج وتحقيق الكفاية الغذائية لهم.



مراعاة أن يكون هناك وجبات تتلاءم مع احتياجات الحجاج لمن لديهم حالات خاصة مثل الحساسية وخلافه.



الالتزام برفع قائمة بأسماء الموظفين المرخصين والمحصنين وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، وخطة نقل وتوريد الوجبات.



الالتزام بوضع خطة احتياطية واقعية في حالة حدوث أي كوارث أو حوادث حالت دون تقديم الخدمة.



أن يكون متعهد الإعاشة الذي يقدم الخدمة معتمد ومؤهل من أمانة العاصمة المقدسة.



الالتزام بنظافة المخيم خاصة بعد تناول الوجبات.



الالتزام بالتأكد من أن متعهد الإعاشة يورد مواد غذائية ووجبات آمنة حسب اشتراطات جهات الاختصاص.



رفع تقرير بالفترة عن أعداد المستفيدين ورفع تقارير يومية.



التأكد من أمن وسلامة الوجبات قبل تقديمها للحجاج.



التأكد من القدرات التشغيلية لمتعهد إعاشة الحج والعمرة.



اشتراطات الوجبات:



مسبقة التحضير آمنة ومنتجة وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مسبقة التحضير آمنة وجرى تحضيرها وفقا لاشتراطات أمانة العاصمة المقدسة.

تراعي الاحتياج الغذائي حسب رحلة ضيف الرحمن.

ذات جودة ونوعية تتماشى مع تطلعات الحاج.

موثوقة المصدر والتصنيع ويمكن تتبعها.



خدمات الإعاشة المقدمة