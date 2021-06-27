، "بلينكن": اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلاً عن الانخراط  في قضايا الفلسطينيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لابيد" أعرب عن تحفظ تل أبيب على الاتفاق النووي الإيراني

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

من جانب آخر، أعرب "لابيد" خلال لقائه "بلينكن" في روما، عن تحفظ إسرائيل على الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه في فيينا، وفقًا لـ"رويترز".