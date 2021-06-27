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ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانب آخر، أعرب "لابيد" خلال لقائه "بلينكن" في روما، عن تحفظ إسرائيل على الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه في فيينا، وفقًا لـ"رويترز".
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 09:49 PM
"لابيد" أعرب عن تحفظ تل أبيب على الاتفاق النووي الإيراني"بلينكن": اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلاً عن الانخراط في قضايا الفلسطينيين
ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانب آخر، أعرب "لابيد" خلال لقائه "بلينكن" في روما، عن تحفظ إسرائيل على الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه في فيينا، وفقًا لـ"رويترز".
، "بلينكن": اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلاً عن الانخراط في قضايا الفلسطينيين ،
المصدر : الخليج 365
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