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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت "الصحة" تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.
وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسُّع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم ٧٠٪ من السكان البالغين في السعودية؛ إذ بدأت مؤخرًا بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق ٥٠ سنة.
لافتة إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافُر توريد اللقاحات.
مضيفة بأنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.
وأكدت "الصحة" أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ إذ تم حتى الآن إعطاء
(١٧.٢٥٥.٢٥٤) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (٥٨٧) مركزًا في مختلف مناطق السعودية.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 09:37 PM"الصحة" تعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من ١٢-١٨ سنة بلقاح فايزر بيونتك
أعلنت "الصحة" تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.
وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في التوسُّع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم ٧٠٪ من السكان البالغين في السعودية؛ إذ بدأت مؤخرًا بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق ٥٠ سنة.
لافتة إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافُر توريد اللقاحات.
مضيفة بأنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.
وأكدت "الصحة" أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ إذ تم حتى الآن إعطاء
(١٧.٢٥٥.٢٥٤) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (٥٨٧) مركزًا في مختلف مناطق السعودية.
، "الصحة" تعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من ١٢-١٨ سنة بلقاح فايزر بيونتك ،
المصدر : الخليج 365
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