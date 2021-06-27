، أمانة تبوك توجه بتنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح استعداداً لعيد الأضحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن: رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطريين

وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم، كافة بلديات المنطقة بالبدء في أعمالها الرقابية للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وفق الخطط التكاملية التي تشمل الأعمال الإدارية والصحية والفنية، وذلك في إطار سعي الأمانة لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين والزوار.

ويشمل التوجيه: تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح، ورفع الطاقة الاستيعابية، وزيادة أعداد الأطباء البيطريين، وذلك لتوفر عدد من الاشتراطات الصحية في المسالخ وهي وجود الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، ووجود الجزارين المؤهلين مع وجود البيئة النظيفة والآمنة للذبح، والتخلص الآمن من مخلفات الأنعام.

كما ستشمل الخطة التشغيلية: تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح تسهيلاً على المضحين، حيث ستخصص الأمانة عدة فرق رقابية لمتابعة سير العمل في تلك المواقع وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية وتكثيف أعمال فرق النظافة، وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في كافة الشوارع والميادين والأسواق.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة مراد السرحاني، أنه جرى العمل على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، التي ستشمل مواصلة تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية، والتأكد من توافر كافة الشروط الصحية في منشآت الأغذية وكافة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة، والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في الأماكن التي تشهد كثافة من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.

وبين "السرحاني" أن الأمانة وضعت خططاً وقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين والزوار للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية، والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات وأسواق النفع العام، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.