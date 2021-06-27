محمد بن مسعود - الدمام - "البارقي" يحتفل بزواجه في جدة





الكلمات المفتاحية 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 09:12 PM "البارقي" يحتفل بزواجه في جدة "البارقي" يحتفل بزواجه في جدة احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة كورونا. الكلمات المفتاحية ، "البارقي" يحتفل بزواجه في جدة ،

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