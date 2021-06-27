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"البارقي" يحتفل بزواجه في جدة

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  • محمد بن مسعود - الدمام - "البارقي" يحتفل بزواجه في جدة
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27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 09:12 PM

"البارقي" يحتفل بزواجه في جدة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل الشاب علي محمد البارقي بزواجه من ابنة الإعلامي حسن محني الشهري، في حفل عائلي محدود بسبب ظروف جائحة .

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، "البارقي" يحتفل بزواجه في جدة ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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