محمد بن مسعود - الدمام - مرور المنطقة أهاب بقائدي المركبات للحذر من تدني الرؤية الأفقية أهاب مرور منطقة الباحة اليوم الأحد بجميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لمحدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده المنطقة. ‏وتفصيلاً، تشهد منطقة الباحة موجات ضباب كثيفة؛ ما يؤدي لأجواء رائعة للسياح والأهالي، ولاسيما وهو يتصادف مع فصل الصيف الذي تزداد به الحرارة في المناطق الأخرى. 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 09:11 PM مرور المنطقة أهاب بقائدي المركبات للحذر من تدني الرؤية الأفقية الباحة.. ضباب يلطِّف الأجواء الصيفية الجاذبة للأهالي والسكان الباحة.. ضباب يلطِّف الأجواء الصيفية الجاذبة للأهالي والسكان أهاب مرور منطقة الباحة اليوم الأحد بجميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لمحدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده المنطقة. ‏وتفصيلاً، تشهد منطقة الباحة موجات ضباب كثيفة؛ ما يؤدي لأجواء رائعة للسياح والأهالي، ولاسيما وهو يتصادف مع فصل الصيف الذي تزداد به الحرارة في المناطق الأخرى. الكلمات المفتاحية ، الباحة.. ضباب يلطِّف الأجواء الصيفية الجاذبة للأهالي والسكان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر الباحة.. ضباب يلطِّف الأجواء الصيفية الجاذبة للأهالي والسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.