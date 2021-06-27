السعودية | أصدقاء ذوي الإعاقة توقع اتفاقية تفاهم مع الإسكان التنموي

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وقّعت جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة اتفاقية تفاهم مع وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بمقرّ الوزارة بحي الغدير.

ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة غدير بنت عبدالله بن سعود رئيس مجلس الإدارة، فيما وقع من جانب الوزارة مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة الرياض وليد بن إبراهيم الهدلق، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود المدير التنفيذي، ومستشار الجمعية خلود الشايع، ومدير عام الإدارة العامة للعمل التنموي والتطوعي أحمد القاضي، ومدير عام الإدارة العامة للشراكة مع القطاع الغير ربحي يوسف السحيباني .

وأوضحت سمو الأميرة غدير بنت عبدالله أن الجمعية تتطلع إلى أن يكون لهذه الاتفاقية الأثر الإيجابي على الأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية وذلك من خلال تيسير حصولهم على السكن الملائم لهم ولأطفالهم ذوي الإعاقة , مقدمة شكرها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية مع دعوتها إلى التوسع بهذه الشراكة في المستقبل القريب .

وكشفت سمو الأميرة دانية بنت عبدالله عن نهج جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة في مواكبة رؤية 2030 عبر تحسين جودة الحياة لأفراد هذه الفئة العزيزة، ومن ذلك الحصول على السكن المناسب لهم , حيث أن لهم احتياجات ومتطلبات خاصة ينبغي مراعاتها في أماكن سكنهم لتكون سهلة الوصول لهم .

من جهتها أشارت خلود الشايع إلى أن إسناد خدمات السكن التنموي للقطاع غير الربحي المتخصّص في مجال الاعاقة من شأنه أن يعزز فرص تملك أفراد هذه الشريحة من المجتمع للمسكن المناسب الذي يتوافق مع احتياجاتهم المختلفة.