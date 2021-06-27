شكرا لقرائتكم خبر عن الحج: ضرورة الحصول على الجرعة الثانية للمرشحين هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام