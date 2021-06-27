شكرا لقرائتكم خبر عن الحج: ضرورة الحصول على الجرعة الثانية للمرشحين هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق، الذي يأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم : عند صدور تصريح الحج بعد استكمال جميع الإجراءات، فيتوجب على المرشح من لم يستكمل التطعيم بجرعتين، مراجعة أحد مراكز لقاحات كورونا، وستصل إليه رسالة نصية تفيده بتوجهه إلى أحد المراكز في منطقة إقامته لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح عبر تصريح الحج الذي سيمكنه من التطعيم بها لاستكمال التحصين، إذ إن اللقاح أحد الشروط الأساسية للتسجيل، والجرعة الثانية تعد مطلباً أساسياً للتمكين من أداء الفريضة"