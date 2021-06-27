لليوم الرابع قرود ضالة تتجول في حي الشفا بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر المشرف العام على شبكة المحمل الثقافية سابقًا محمد الربيعة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو هاجمت خلاله مجموع من القرود المنازل في حي الشفا بالرياض.

قرود ضالة تغزو حيًا سكنيًا بالرياض:

وأظهر مقطع الفيديو، قرودًا تتجول داخل الحي، وتتنقل فوق أسوار المنازل وعلى الأشجار، وتسببت في حالة من القلق لدى ساكني الحي.

وقال محمد الربيعة، هذا الفيديو يوضح قرودًا ضالة في حي الشفا بالرياض، أرجو من الأمانة تدارك الأمر قبل تكاثرها، ويجب وضع شروط لاقتناء الحيوانات أهمها: عدم التخلص منها إلا عن طريق الجهات الرسمية المختصة.

فيما طالب عدد من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة، بضرورة التدخل للسيطرة على تلك القرود، وذلك لما تسببه من أذى لسكان الحي.

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