استمرار عضوية السعودية في لجنة السياسات الجمركية العالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق أطراف اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ138 المنعقدة مؤخرًا على استمرار عضوية المملكة العربية السعودية في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية، وذلك خلال مشاركة الهيئة افتراضيًّا في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية.

اجتماعات المجلس:

وانعقدت هذه الاجتماعات خلال الفترة من 21 وحتى 26 من شهر يونيو الجاري، بدايةً من اجتماع لجنة السياسات الجمركية في دورته الـ84، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ138، وانتهاءً بالاجتماع الإقليمي الـ53 لدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، حيث ترأس وفد الهيئة نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية والتعاون الدولي سلمان بن عبدالله التويجري.

وتم خلال اجتماعات لجنة السياسات الجمركية في دورتها الـ84 مناقشة العديد من القضايا الجمركية المتعلقة بالتطوير التنظيمي وخطة عمل حزمة الإيرادات، وكذلك خطة عمل الحزمة التنافسية الاقتصادية، وقياس الأداء وإطار معايير SAFE، بالإضافة إلى خطة عمل المنظمة لجائحة COVID-19 والتجارة الإلكترونية، وأخيرًا مناقشة مقترح الجمارك الروسية، ومقترح الاتحاد الأوروبي.

قرارات:

وفي اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ138 اتخذ مدراء عموم الجمارك في إقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط عددًا من القرارات، من أبرزها: إنشاء مجموعة عمل جديدة باسم (مجموعة عمل تسهيل ومراقبة الركاب السفن السياحية).

كما استعرض ممثلي دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال اجتماعهم الإقليمي الـ53 الذي عُقِد الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري عددًا من الملفات، من ضمنها دعم دول الإقليم لاستمرار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس منظمة الجمارك العالمية للسنة المالية 2021/ 2022م.



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