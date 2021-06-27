قطار يدهس سيارة في مصر خلال عبورها السكة الحديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

دهس قطار سيارة ملاكي، خلال عبورها شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور بمحافظة الفيوم في مصر، حيث تصادف عبورها مع لحظة مرور القطار، ولم يتمكن قائدها من عبور السكة الحديد قبل وصول القطار.

حوادث القطارات في مصر:

وانتقل مدير أمن الفيوم وقيادات المديرية إلى مكان الحادث، للوقوف على حجم الحادث وأسبابه ومعرفة آثاره، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وتم نقل سائق السيارة إلى المستشفى لتلقى العلاج دون وقوع أي إصابات في صفوف ركاب القطار أو قائده.

وتسبب الحادث في تعطل حركة القطارات لنحو نصف ساعة، وبعد جهود العاملين بهيئة السكة الحديدية تم رفع آثار التصادم وعودة الحركة إلى طبيعتها.

ومن جهته قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه طالب جميع المواطنين وقائدي المركبات، بعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور على شريط قضبان السكة الحديد، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الاصطدام بالقطارات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقليل حوادث القطارات، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليار جنيه.

الوزير: جميع القطارات تخضع للصيانة

ونوه الوزير، بأن جميع قطارات السكة الحديد، تخضع لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى نقل مليوني راكب يوميًا، عبر القطارات منتصف 2024.

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