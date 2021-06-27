الصحة: لا تلتفتوا إلى الإشاعات والأكاذيب

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس حول المستجدات بحضور متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أنه لم تسجل وفاة بكورونا بعد أخذ جرعتي اللقاح، لافتا إلى رصد استقرار في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة.
وقال «على الحجاج تلقي تطعيمات لقاحات الإنفلونزا، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا»، مضيفا «نحث جميع من هم في سن الـ50 عاما فما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية».
وتابع العبد العالي «نؤكد على وعي الجميع، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأكاذيب الرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن المملكة من بين أفضل النظم الصحية في مواجهة الجائحة.
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 369
- الرياض 255
- الشرقية 206
- عسير 140
- جازان 67
- المدينة المنورة 54
- القصيم 43
- نجران 22
- حائل 21
- الباحة 15
- تبوك 15
- الحدود الشمالية 8
- الجوف 3
أبرز ما قاله متحدث الصحة
- المملكة لم تسجل أي حالة وفاة بعد استكمال جرعتي لقاح كورونا.
- احذروا من تداول الإشاعات، وابتعدوا عن نقل المعلومات المغلوطة.
- العالم يمر بتحورات كثيرة، والمملكة تشهد استقرارا.
- الجرعة الثانية متوفرة لمن عمره أكثر من 50 عاما.
أبرز ما قاله متحدث الداخلية:
- نجدد التأكيد على قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت في تاريخه المحدد.
- ضبطت 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية في كافة المناطق خلال الأسبوع الماضي.
- تطبيق عقوبات التجمعات على جميع المخالفين المتواجدين.
- الجهات الأمنية تكثف جهودها مع الأجهزة المعنية الأخرى لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية، والعزل الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين من الخارج.
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