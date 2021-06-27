شكرا لقرائتكم خبر الصحة: لا تلتفتوا إلى الإشاعات والأكاذيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على عدم الالتفات إلى الأكاذيب والإشاعات، والحرص على الرجوع للمصادر الرسمية في تلقي الحقائق والمعلومات، فيما أعلنت تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة، وشفاء 1252 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 464,256 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس حول المستجدات بحضور متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أنه لم تسجل وفاة بكورونا بعد أخذ جرعتي اللقاح، لافتا إلى رصد استقرار في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة.

وقال «على الحجاج تلقي تطعيمات لقاحات الإنفلونزا، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا»، مضيفا «نحث جميع من هم في سن الـ50 عاما فما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية».

وتابع العبد العالي «نؤكد على وعي الجميع، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأكاذيب الرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن المملكة من بين أفضل النظم الصحية في مواجهة الجائحة.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:







مكة المكرمة 369



الرياض 255



الشرقية 206



عسير 140



جازان 67



المدينة المنورة 54



القصيم 43



نجران 22



حائل 21



الباحة 15



تبوك 15



الحدود الشمالية 8



الجوف 3



أبرز ما قاله متحدث الصحة





المملكة لم تسجل أي حالة وفاة بعد استكمال جرعتي لقاح كورونا.



احذروا من تداول الإشاعات، وابتعدوا عن نقل المعلومات المغلوطة.



العالم يمر بتحورات كثيرة، والمملكة تشهد استقرارا.



الجرعة الثانية متوفرة لمن عمره أكثر من 50 عاما.



أبرز ما قاله متحدث الداخلية: