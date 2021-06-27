17,818 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (17818) مخالفة، وذلك للفترة من 10 / 11 / 1442هـ حتى 16 / 11 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 5918، تلتها المنطقة الشرقية 2870، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2186. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. مخالفات الإجراءات الاحترازية بحسب المناطق:





الرياض 5918



الشرقية 2870



مكة المكرمة 2186



المدينة المنورة 1505



القصيم 1472



الجوف 1010



الحدود الشمالية 770



تبوك 684



حائل 652



الباحة 310



عسير 221



نجران 114



جازان 106



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