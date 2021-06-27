شكرا لقرائتكم خبر افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدا بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يوما، 1684مسجدا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أمس أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق الرياض وعسير وجازان.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.