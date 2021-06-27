7 برامج أكاديمية بجامعة طيبة تستهدف سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 7 برامج أكاديمية بكلية المجتمع لتخصصات فنية وتقنية في الفرع الرئيس بالمدينة المنورة، وفروعها بمحافظات العلا والمهد وخيبر وبدر. وتأتي أهمية تلك البرامج الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030 كإحدى ثمار مشروع الجامعة الاستراتيجي للتحول البرامجي الأكاديمي، مستهدفة سوق العمل بشكل مباشر، التي تمتاز بتوافقها مع الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص، لتتوافق مع استراتيجيات القطاعات ذات العلاقة بطبيعة البرنامج.



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