الاكتئاب يخيم على 40 %من مرضى جلطات الدماغ بالمملكة

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وأشارت الدراسة التي أجراها الباحثان الدكتور سامي العرجان والأخصائية النفسية ندى الحربي، ونشرت نهاية مايو الماضي في المجلة الأكاديمية للبحوث والدراسات، إلى أنه يؤثر على النتائج المتوقعة من برنامج إعادة التأهيل النفسي العصبي، وبالتالي يقلل من جودة الحياة لدى المرضى.
واستخدم الباحثان منهج «التحليل التلوي» لملاءمته لقياس فرضية البحث التي تنص على أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين انتشار القلق والاكتئاب لدى المرضى السعوديين بعد الإصابة بالجلطة الدماغية، ومن خلال مراجعة الدراسات المنشورة في المبحث باللغتين العربية والإنجليزية (2000-2020)، والتي بلغ عددها 6 دراسات بحثية شملت ثلاث مناطق في السعودية (الرياض، جده، الطائف)، حيث بلغ حجم عينة البحث 601 مريض (376 رجلا، و255 امرأة)، تراوحت أعمارهم من 18سنة وأكثر.
وأسفرت النتائج عن وجود علاقة ذات صلة كبيرة إحصائية بين انتشار القلق والاكتئاب بعد الجلطة الدماغية، حيث بلغت نسبة انتشار القلق 29%، بينما كانت نسبة انتشار الاكتئاب 40% لدى المرضى السعوديين، مما يشير إلى أن انتشار اضطرابي القلق والاكتئاب شائع بما يقارب نصف مرضى الجلطة الدماغية في السعودية، ونظرا لتداخل الأعراض العصبية للجلطة الدماغية واضطرابي القلق والاكتئاب، يرى الباحثان ضرورة بذل المزيد من الجهود لتشخيص هذين الاضطرابين بسرعة ودقة حتى يمكن التعامل معه بشكل فوري وفعال وبأقل مضاعفات ممكنة.
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