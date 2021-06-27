إنفوجرافيك: ماذا تفعل إذا واجهت متنمرا عبر الإنترنت؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أصبح التنمر عبر الإنترنت قضية شائعة أخيرا ومشكلة كبيرة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، خاصة بعد أن أصبحت تكنولوجيا الاتصالات جزءا لا يتجزأ من الحياة العصرية، والتي أتاحت الوصول إلى أي شخص عبر الإنترنت - من الأصدقاء والعائلة إلى المشاهير وقادة العالم -، والتي يمكن لأي شخص فيها أن يكون عرضة للتنمر الالكتروني وسوء المعاملة عبر الإنترنت. وبحسب مواقع عدة، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها عند تعرضك للتنمر:



اكتب رسالة خاصة إلى المخالفين (حافظ على هدوئك، دون شتم): «أرى ما تفعله، ويسمى التنمر عبر الإنترنت».

إذا كنت تعرف من هم، فعليك الكشف عن هويتهم على الإنترنت، حتى لا يمر التنمر دون عقاب مجهول الهوية.

حافظ على هدوئك، ولا ترد على نص مؤذ أو منشور أو بريد الكتروني، مهما كنت تريد ذلك.

أخبر أسرتك وأصدقاءك، واطلب المساعدة منهم.

قم بحظر المتنمر عبر الإنترنت والإبلاغ عن المشكلة.

تجاهل التعليقات المسيئة ولا تنفعل لأن مؤلفي هذه التعليقات غير مهتمين باعتراضاتك.

قم بتسجيل الخروج ولا تتورط في مثل هذه المحادثات.

احفظ أو التقط لقطة شاشة سواء كانت الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الالكتروني أو رسائل النصية، وسجل التواريخ والأوقات وأوصاف الحالات.

احم نفسك بالحفاظ على خصوصية كلمات مرورك، لا تشاركها مع أي شخص.

ا قض المزيد من الوقت في الحياة الواقعية، حتى لا تصبح المشاكل في الحياة الافتراضية واقعك الوحيد.

قم بالتبديل إلى حساب خاص ولا يسمح بالتعليق إلا للأصدقاء.

لا تنتقم لأن العودة إلى المتنمر تحولك إلى شخص سيئ ويعزز سلوكه.





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.