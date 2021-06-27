، 35 يومًا على تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - العقيد "الشلهوب" يشدّد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

35 يومًا تفصلنا على بداية تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية ووسائل النقل، والذي سيطبّق ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م.

وجدّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اليوم، في المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا، التأكيد على تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد ۲۲ ذي الحجة 1442هـ، الموافق ١ أغسطس ٢٠٢١م، والذي يتعلّق بالآتي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وكذلك استخدام وسائل النقل العامة.

وأهاب العقيد الشلهوب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحدّ من التجمعات، وإجراءات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، لمنع تفشي الفيروس، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، وتحقيق الهدف الأساسي من البروتوكولات المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها.