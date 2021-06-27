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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد) تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل بحلول 15 يوليو المقبل.
وأوضح الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "بوتين" أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأفادت وزارة الصحة الروسية بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
روسيا تسمح للأجانب بتلقي لقاح "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-27
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد) تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل بحلول 15 يوليو المقبل.
وأوضح الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "بوتين" أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأفادت وزارة الصحة الروسية بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
07:31 PM
"بوتين" أوكل للحكومة تحديد التمويل
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد) تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل بحلول 15 يوليو المقبل.
وأوضح الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "بوتين" أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأفادت وزارة الصحة الروسية بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
، روسيا تسمح للأجانب بتلقي لقاح "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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