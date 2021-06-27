- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تستأنف، غداً الاثنين، مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان على النحو التالي :
كرواتيا - إسبانيا
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب "باركن ستاديوم" في مدينة كوبنهاجن الدنماركية.
جاء تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، فيما احتل المنتخب الكرواتي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.
فرنسا - سويسرا
تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث تقام على الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بوخارست.
واحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
وتأهل منتخب سويسرا إلى دور الستة عشر من المسابقة بعدما جاءت نتائج المجموعات الأخرى في صالحها حيث احتل المنتخب المركز الثالث خلف إيطاليا وويلز صاحبة أربع نقاط والتي تفوقت على سويسرا بفارق الأهداف.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 08:18 PMمواجهتان ناريتان في اليوم الثالث من دور الـ16 من "يورو 2020"
تستأنف، غداً الاثنين، مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020 حيث تقام مباراتان على النحو التالي :
كرواتيا - إسبانيا
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب "باركن ستاديوم" في مدينة كوبنهاجن الدنماركية.
جاء تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، فيما احتل المنتخب الكرواتي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.
فرنسا - سويسرا
تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث تقام على الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بوخارست.
واحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
وتأهل منتخب سويسرا إلى دور الستة عشر من المسابقة بعدما جاءت نتائج المجموعات الأخرى في صالحها حيث احتل المنتخب المركز الثالث خلف إيطاليا وويلز صاحبة أربع نقاط والتي تفوقت على سويسرا بفارق الأهداف.
، مواجهتان ناريتان في اليوم الثالث من دور الـ16 من "يورو 2020" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهتان ناريتان في اليوم الثالث من دور الـ16 من "يورو 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.