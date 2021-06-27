شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 17818 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) في عدة مناطق.

وأوضحت أن المخالفات التي تم رصدها كانت عن الفترة من 10 / 11 / 1442هـ إلى 16 / 11 / 1442هـ.

ولفتت إلى أن جازان سجلت أقل عدد من المخالفات بعدد 106 مخالفة، بينما تصدرت منطقة الرياض أعلى عدد من المخالفات،وبلغت 5918مخالفة.

وبلغ عدد المخالفات في الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم نحو 770، و1010، 684، 652، 1505، 1472 على التوالي.

وسجلت المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والباحة وعسير ونجران نحو 2870، و2186، و310، و221، و114.