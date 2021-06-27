شكرا لمتابعة خبر عن توقيع اتفاقية لتنفيذ مراحل مشروعي تخفيض منسوب المياه السطحية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل توقيع اتفاقية عقود لتنفيذ مشروعي تخفيض منسوب المياه السطحية "المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة" بمحافظة جدة.

وأوضحت إمارة المنطقة أن 5 مشاريع في محافظة جدة تحت الطرح بقيمة تتجاوز مليار ريال لتصريف مياه الأمطار في أحياء" طيبة، الهدى، وجزء من حي الأجاويد، الفردوس، المحمدية، طريق الملك فيصل بأبحر الشمالية).

ونوهت بأن شملت مشاريع تصريف مياه الأمطار المواقع الحرجة في 30 موقعًا ومنها حي الواحة، محطة الرفع لنفق السلام، ميدان السارية، نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، ميدان الكرة الأرضية.

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