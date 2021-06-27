شكرا لمتابعة خبر عن " صدى " يطلق خدمة " الأخبار المصورة " المجانية لقرائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصًا من صحيفة " صدى " الإلكترونية على خدمة زوار موقعها فأنها أطلقت خدمة " الأخبار المصورة " كخدمة مجانية لقرائها الكرام، وعلى منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بشكل يومي لإبرز الأحداث في الأقسام الإخبارية.

ويمكن للراغبين في الاشتراك في خدمة " الأخبار المصورة " إرسال رسالة اشتراك في " الأخبار المصورة " على الواتساب رقم (0550916657).

رضاكم هدفنا وللحصول على رابط للمشاهدة الأخبار يرجي الضغط sada.