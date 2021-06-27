اخبار السعوديه

" صدى " يطلق خدمة " الأخبار المصورة " المجانية لقرائها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصًا من صحيفة " صدى " الإلكترونية على خدمة زوار موقعها فأنها أطلقت خدمة " الأخبار المصورة " كخدمة مجانية لقرائها الكرام، وعلى منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بشكل يومي لإبرز الأحداث في الأقسام الإخبارية.

ويمكن للراغبين في الاشتراك في خدمة " الأخبار المصورة " إرسال رسالة اشتراك في " الأخبار المصورة " على الواتساب رقم (0550916657).

رضاكم هدفنا وللحصول على رابط للمشاهدة الأخبار يرجي الضغط sada.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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