شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المساحة الجيولوجية: الحوت المكتشف شبه كامل ونوعه فريد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، إن الحوت الذي تم اكتشافه في المملكة، هو عبارة عن حوت فريد أنواع الحيتان البحرية التي انقرضت قبل 37 مليون عام.

وأضاف أن هذا الحوت كان يتواجد في المياه البحرية التي كانت تغطي الأجزاء الشرقية والشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية.

وأكد أن الحوت المكتشف هو شبه كامل تقريباً، وسوف يخدم الأبحاث الجيولوجية على مستوى العالم والباحثين، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "العربية".

وأضاف أن قسم الأحافير التابع للهيئة هو من يتولى عملية البحث والتنقيب عن الأحافير وأعمار الصخور التي تحتويها.

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