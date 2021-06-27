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العبدالعالي: لا يوجد تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن حقيقة وجود تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

وقال محمد العبدالعالي خلال مؤتمر وزارة الصحة عن مستجدات كورونا، إنه لابد من تلقي اللقاحات ومن ضمنها تطعيمات الإنفلونزا الموسمية.

وأكد متحدث الصحة، أنه لا يوجد أي تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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