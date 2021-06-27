«مركز الملك سلمان» يدعم تحسين الصحة باليمن ويغيث لاجئي الأردن

الرياض - محمد عبدالله - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعم علاج حالات سوء التغذية وتقديم دورات لدعم جودة الرعاية الصحية في اليمن، بالإضافة إلى تدشين الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن.

وقدم إغاثي الملك سلمان الدعم لثلاثة مواقع صحية بمديرية طور الباحة وهي الوحدة الصحية بمنطقة حيح، والوحدة الصحية بمنطقة ذنوبه، إضافة إلى مركز الرقود التغذوي العلاجي بمستشفى طور الباحة العام.

وأوضح مدير مكتب وزارة الصحة بمديرية طور الباحة الدكتور جميل محمود أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في سوء التغذية بين الأطفال وصلت إلى 272 حالة (حاد وخيم)، بالإضافة إلى 1332 حالة متوسطة، متقدمًا بالشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على اللفتة الإنسانية الكريمة بتقديم الخدمات العلاجية لحالات سوء التغذية بين الأطفال.

الرعاية الصحية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمحافظة عدن تنظيم الدورات التدريبية بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في اليمن، استفاد منها 19 عاملًا من 19 مرفقًا صحيًّا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وشمل التدريب مفاهيم ومعايير الجودة، والموارد البشرية، والسياسات والإجراءات الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

وثمن وكيل وزارة الصحة اليمني الدكتور شوقي الشرجبي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة تأهيل الكادر الطبي في عدد من المستشفيات الحكومية اليمنية، الذي من شأنه تحسين وتعزيز أداء المرافق الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد نفذ عدة دورات تدريبية في شهر مايو الماضي لـ145 عاملاً صحيًا من 18 مرفقًا صحيًّا.

مخيم الزعتري

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الحملة التطوعية الخامسة التي تشتمل على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية بالإضافة للدعم والتمكين، وستستمر لمدة أسبوع.

وقام الوفد التطوعي التابع للمركز بزيارة ميدانية لمخيم الزعتري لأخذ تصور كامل عن طبيعة المخيم والتعرف على الفئات المحتاجة هناك والبدء بعمليات الترتيب والتجهيز لمباشرة العمل لتقديم الخدمات للاجئين السوريين على أكمل وجه.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

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