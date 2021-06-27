5 مناطق تتصدر مخالفات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن تسجيل أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن 5 مناطق سجلت العدد الأعلى من المخالفات.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، خلال الفترة من 10/11/1442هـ حتى 16/11/1442هـ بلغت 17818 مخالفة.

وذكرت في إنفوجراف توضيحي أن منطقة الرياض سجلت (5918)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2870)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2186)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1505)، ومنطقة القصيم بـ(1472)، ومنطقة الجوف بـ(1010).

وأشارت إلى أن منطقة الحدود الشمالية سجلت (770)، ومنطقة تبوك بـ(684)، ومنطقة حائل بـ(652)، ومنطقة الباحة بـ(310)، ومنطقة عسير بـ(221)، ومنطقة نجران بـ(114)، ومنطقة جازان بـ(106).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.