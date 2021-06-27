اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، اليوم الأحد، مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كل المحاولات العدائية باتجاه السعودية.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أكد قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد العميد تركي المالكي على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف إلى رفع معنويات عناصرهم، مضيفًا أن الميليشيا تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.