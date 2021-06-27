بنك التنمية الاجتماعية: 11 مستندًا مطلوبًا للحصول على تمويل الخريجين

الرياض - محمد عبدالله - بيّن بنك التنمية الاجتماعية المتطلبات الضرورية اللازمة للتقديم على منتج تمويل الخريجين من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس.

وأوضح البنك أنه عند التقديم الإلكتروني يجب تعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها، علمًا بأن للبنك الحق في إلغاء الطلب عند ثبوت عدم صحة أي معلومة في الطلب أو عدم اكتمالها.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، أنه عند إجراء المقابلة الشخصية مع طالب التمويل يجب تقديم أصل البطاقة الشخصية، كما يجب تقديم أصول المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة في طلب التقديم.

كما يتطلب تقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع (باوربوينت) لا تزيد مدته على 20 دقيقة، والتوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المشار إليها في طلب التمويل.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه بعد توقيع عقد تمويل الخريجين يتطلب توفير أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع والضمانات المشار إليها في طلب التمويل.

وأشار بنك التنمية إلى أنه تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من النظام، يجب على المستفيد تقديم مقابل التمويل ما يكفي من الضمانات التالية لحفظ حقوق البنك، وتمثل هذه الضمانات في رهن عقار غير السكن الخاص أو رهن ممتلكات أخرى أو كفيل غرم وأداء أو ضمان مالي.

ويقدم طالب التمويل سندات دفع لأمر تغطي قيمة التمويل، وللبنك قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.

شارك البنك، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة بيانية معلوماتية "إنفوجراف"، بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كشف من خلالها عن دعم المنتج تأسيس الخريجين لمشاريعهم الصغيرة والناشئة.

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